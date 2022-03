ufficiale Spezia, Emmanuel Gyasi ha rinnovato fino al 2025. Il comunicato del club

Importante rinnovo in casa Spezia, con Emmanuel Gyasi che ha prolungato fino al 30 giugno 2025. A darne l'ufficialità è stato lo stesso club ligure con il seguente comunicato: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Emmanuel Gyasi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025.

Il nazionale ghanese, classe '94, con le Aquile ha totalizzato 139 presenze, mettendo a referto anche 17 assist e 22 reti, tra le quali impossibile non citare il gol promozione siglato sul terreno del "Benito Stirpe" in occasione della finale di andata dei playoff del campionato cadetto 2019-2020 contro il Frosinone, sigillo che ha fatto entrare Gyasi di diritto nella storia del Club aquilotto".