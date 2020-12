ufficiale Spezia, prosegue la favola di Gyasi. Rinnovo del contratto fino al 2023

Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega l’attaccante Emmanuel Gyasi alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2023.

Il classe '94, reduce dalla prima rete siglata in Serie A e che vanta ben 83 presenze e 14 gol con il Club di Via Melara, è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie A, siglando anche la rete decisiva nella finale di andata playoff a Frosinone.