UFFICIALE: Suning e Sabatini si separano. Addio anche all'Inter

Dopo le voci delle ultime ore, adesso è ufficiale: Walter Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sports (di conseguenza, l'addio si estende anche all'Inter). Questo il comunicato apparso sul sito "PP Sports" (della televisione di Suning) è che certifica il divorzio tra il dirigente ed il gruppo cinese: "Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo per la terminazione anticipata del contratto che li lega. Sabatini non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports. Il club gli augura successo nella sua prossima esperienza lavorativa".