UFFICIALE: Torino, altre cinque operazioni per il vivaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo i difensori Wilfried Stephane Singo (18), Alejandro Marcos (18) e Denis Portanova (17). Il Torino ha portato a termine altri affari importanti per il settore giovanile. Andrà in Primavera, o alternativamente nella Berretti, Ivan Michelotti (17), terzino sinistro che ha già collezionato 24 presenze con la maglia del Chievo. Trasferimento a titolo definitivo.

L'esterno Alessandro Gregori (16) era già di proprietà del club, ma conclude anzi tempo il prestito al Chisola per trasferirsi al Bra. Rientra invece dal Lascaris il portiere Raoul Magliocco (14), anche lui in orbita granata, così come il portiere classe 2002 Jacopo Pezzoli che ha iniziato l'anno nel Venaria Reale.

E' invece una novità l'estremo difensore Nicolò Radaelli (17), in arrivo dall'Inter con la formula del prestito.