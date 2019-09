© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una giornata che ha portato Simone Verdi ad un passo dal gong finale, il Torino si è reso protagonista di un'estenuante serie di operazioni a livello giovanile. Qui citiamo unicamente i giocatori che andranno nella Primavera granata, il resto verranno comunicati successivamente.

Si tratta di Giacomo Siniega (18), difensore centrale, riscattato dalla Fiorentina dopo una stagiona in forza alla Berretti. Non è una novità nemmeno Brijan Ibrahimi (17), centravanti albanese anche lui già presente nel vivaio dei piemontesi. Ora è a tutti gli effetti un calciatore del Torino in seguito al riscatto dal Brescia.

Rimane comunque in Piemonte Luka Markovic (19), di ritorno da una stagione in prestito alla Juventus Primavera. Il Torino ha a sua volta prelevato in prestito l'attaccante serbo dal Crotone.