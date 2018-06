UFFICIALE: Torino, Carlao torna all'Apoel Nicosia in prestito

La telenovela Griezmann volge al termine: il francese ha annunciato attraverso un video che resterà all'Atlético Madrid. Il francese in questi mesi è stato al centro delle voci di mercato, con il Barcellona che sembrava a un passo dall'acquisto, pagando la clausola rescissoria di...

Spezia, tutto su Zanetti per la panchina. Si tratta col SudTirol

Avellino, in arrivo Melegoni dall'Atalanta

Padova scatenato. A lavoro per Capelli, Emmanuello e Pontisso

Brescia, ag. Tonali: "A lavoro per rinnovo e adeguamento dell'ingaggio"

Un Grifo in cerca di artigli. Tre nomi per l'attacco del Perugia

Bari, per la panchina spunta l'ex Genoa Juric

Serie C, Massimi sarà l'arbitro della finale Robur-Cosenza

Hellas, via alle cessioni: Souprayen fra Dijon e Angers

Carpi, idea Cannella per il dopo Scala

Brescia, ritorno di fiamma per Antonsson

Bari, ag. Raicevic: "Tornerà in Puglia e poi valuteremo il da farsi"

Novara, Viali: "Tappa importante per me. C'è entusiasmo e voglia di fare"

Ascoli, Bellini trova l'accordo con Bricofer per la cessione del club

Spezia, spunta anche il nome di Marino per la panchina

Bari, contatti con l'Inter per il difensore Sgarbi

Padova, passi avanti per il centravanti Bonazzoli

Spezia, non solo Zanetti: piace anche Tait del Sudtirol

