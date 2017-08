UFFICIALE: Torino, dalla Roma arriva Menon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova esperienza per Riccardo Menon (17). Il centrocampista veneto, di ritorno dal prestito al Cittadella, lascia la Roma per approdare al Torino a titolo definitivo. Non certo la prima operazione che si completa fra i due club: Menon saluta i giallorossi dopo due stagioni.