Il Torino ha definito l'arrivo del vice-Sirigu dopo mesi di ricerca. Come si apprende dal sito della Lega, infatti, è ufficiale l'approdo di Samir Ujkani, che dopo l'esperienza in Turchia al Rizespor torna in Italia per coprire le spalle al titolare granata. Per il classe '88 kosovaro contratto di un anno.