© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo arrivo dalla Costa d'Avorio per il campionato Primavera. Dopo il mediano Willy Braciano Ta Bi (19), tesserato dall'Atalanta, è il turno di Wilfried Stephane Singo (18), difensore centrale che passa dal Denguele D'Odienne al Torino. Operazione a titolo definitivo conclusa in ogni dettaglio per il nazionale di categoria.