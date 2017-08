UFFICIALE: Torino, ingaggiato il talento Bruno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova operazione per il settore giovanile del Torino. Dalla Vigor Perconti ecco Andrea Bruno, attaccante classe 2001 che ha giocato per ben dodici anni nella prestigiosa società romana. Bruno è una punta estrosa, forte fisicamente, capace di risolvere le partite con una giocata. A livello locale viene considerato un prospetto assoluto: ora il grande salto nel professionismo al Torino, inizialmente in prestito.