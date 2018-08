UFFICIALE: Torino ingordo, ventuno innesti per le giovanili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Zaza e Soriano. Nell'ultima giornata utile il Torino ha fatto incetta di giovani talenti da ogni parte d'Italia. Nell'ambito di uno scambio con il fantasista Daniel Guerini (16), in granata è approdato temporaneamente dalla Fiorentina il centrale Giacomo Siniega (17).

Stesso ruolo per Moris Sportelli (18), acquistato definitivamente dal Milan. Sempre dai rossoneri, è in arrivo in prestito il centrocampista italo-croato Emir Murati (18). Vestirà nuovamente la maglia granata il centrale Marco Capone (19) di proprietà del Crotone.

Non sono gli unici arrivi dalla serie B: da Ascoli ecco per almeno un anno la punta Salvatore Buonavoglia (17), mentre proviene dalla Virtus Entella Mihael Onisa (18), centrocampista nel giro delle nazionali giovanili romene. Matteo Del Bianco (17) è invece un attaccante cresciuto nel Carpi.

Milan a parte, la serie A è stata setacciata: preso dall'Inter Mattia Tordini (16), attaccante, e l'estremo difensore Gaetano Fasolino (18) dal Sassuolo, quest'ultimo a titolo definitivo, così come il portiere Carlo Pirola (16) dell'Atalanta. Arrivano temporaneamente i centrocampisti Andrea Autieri (17) e Simone Isacco (18), rispettivamente da Genoa ed Atalanta.

Anche la terza serie ha fatto la sua parte, con Vittorio Imperato (16) ed Edoardo Bedetti (16), due terzini destri, in prestito dalla Pro Vercelli.

L'elenco dei ragazzi arrivati dalle varie formazioni dilettantistiche è corposo: benvenuti all'attaccante Lorenzo Tassone (17) da Chieri, ai difensori Mattia Pretato (16) ed Alessandro Della Valle (14) ed il portiere Giacomo Bianco (14) dal Chisola, all'ex Alcione Gabriel Viscusi (14), al centrocampista Guram Khvedelidze (16), nazionale di categoria con la Georgia ed al suo collega di reparto Pierluigi Abate (17), in arrivo dal Savoia.

Un lavoro incessante che sta portando avanti Massimo Bava, responsabile del settore giovanile, e che continua a dare i suoi frutti dalla Lombardia al sud della penisola.