UFFICIALE: Torino, rinnovo fino al 2023 per il gioiellino Millico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo contrattuale per Vincenzo Millico, gioiellino della Primavera autore di ben dodici gol in 8 partite con la formazione dei giovani granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico fino al 30 giugno 2023".