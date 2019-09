UFFICIALE: Torino stakanovista, tesserati diciassette giovani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Storicamente la Curva Maratona è la parte del tifo più caldo del Torino. E lunedì i granata hanno svolto una vera e propria maratona per tesserare ben diciassette calciatori per il proprio settore giovanile, oltre Siniega, Ibrahimi e Markovic di cui vi abbiamo già informati, quindi venti in totale. Verranno distribuiti fra le varie categorie, a partire dalla Primavera fino all'under 15, passando per la neonata under 18 rivolta ai classe 2002.

Questi i giovani ed i giovanissimi calciatori acquisiti dal Torino, suddivisi per anno di nascita e con accanto il titolo del trasferimento ed il club di provenienza:

2001

Gianmarco Caon, attaccante, definitivo dall'Hellas Verona

Gianluca Parpinel, difensore, definitivo dall'Udinese

Paolo Snidarcig, centrocampista, definitivo dall'Udinese

2002

Edoardo Bedetti, terzino destro, rinnovato prestito Pro Vercelli

Thomas Gerbino, centrocampista, temporaneo dal Chieri

Alessandro Mirabelli, difensore, temporaneo dal Genoa

Mattia Tordini, attaccante, temporaneo dall'Inter

2003

Antonio Anton Andrei, difensore, definitivo dalla Pro Vercelli

Gabriel Anyimah, attaccante ghanese, definitivo dal Chievo

Andrea Basso, portiere, definitivo dal Vicenza via Calcio Marghera

Tommaso Di Marco, centrocampista esterno, temporaneo dalla Pro Vercelli

Mateus Greco, attaccante, temporaneo dal Borgaro Nobis

Vittorio Imperato, terzino, temporaneo dalla Pro Vercelli

Tomàs Mira, centrocampista portoghese, dall'Uniao Sport Club

2004

Simone Milazzo, centrocampista, temporaneo dal Catania

Alessandro Van Der Elst, attaccante, dalla scuola calcio CBS

2005

Roberto Ceica, attaccante, temporaneo dal Pianezza