UFFICIALE: Torino, tre giovani colpi da Roma, Juventus e Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino attivissimo anche per quanto riguarda il settore giovanile. Spiccano in nottata le acquisizioni di Nicolo' De Angelis (17), Herve' Favre' (17) e Mattia Cornaggia (17). Il primo è un trequartista mancino dalle grandi doti tecniche che arriva in prestito dalla Roma. L'altro è un terzino destro di origini aostane che negli ultimi tre anni ha giocato nella Juventus: per lui è un ritorno essendo partito dal vivaio granata che ora riabbraccia definitivamente.

Cornaggia si disimpegna come difensore centrale ed arriva dal Milan a titolo temporaneo.