ufficiale Tottenham, dal Wolverhampton arriva Doherty. È il sostituto di Aurier

Matt Doherty è un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs hanno ufficializzato l'acquisto del terzino classe '92 arrivato dal Wolverhampton. Una buona notizia anche per il Milan: con l'acquisto di Doherty può arrivare il via libera per la cessione di Serge Aurier.