UFFICIALE: Udinese, addio Armenakas che firma con il Panathinaikos

L'ex bambino prodigio Panagiotis Armenakas (20) lascia definitivamente l'Udinese per tornare alle origini. L'attaccante, nato negli Stati Uniti ma in possesso anche di passaporto australiano e greco, ha siglato un contratto sino al 30/06/2021 con il Panathinaikos.

Arrivato nell'orbita della famiglia Pozzo sin dal 2014, Armenakas è poi passato all'Udinese senza però mai esordire in prima squadra.Il suo impegno con i friulani sarebbe scaduto a giugno.

Queste le prime dichiarazioni del ragazzo: "Sono mezzo greco e mezzo australiano. Quindi so bene quanto è grande un club come il Panathinaikos ed ero entusiasta del suo interesse. È una grossa opportunità che un club così grande possa offrirti un contratto. Sono davvero felice di essere al Panathinaikos e darò il massimo per aiutare il club. Credo in me stesso e in ciò che posso offrire. La parte più difficile è stata terminare bene la storia con l'Udinese. Sono un piede sinistro, posso giocare ovunque in avanti, mi piacciono i dribbling, fare assist e andare in goal! So bene cosa posso fare ma non ho bisogno di parole. I nostri tifosi vedranno in campo quello di cui sono capace. ".

Armenakas è un nome noto sin dal 2005, quando a soli sette anni era considerato una grande promessa del calcio internazionale. Per lui si tratta in un certo senso di un ritorno, essendosi allenato per alcune settimane nel 2008 con la società greca.