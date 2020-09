ufficiale Udinese, c'è il grande ritorno. Ecco Roberto Pereyra dal Watford

Adesso è ufficiale: dopo giorni di attesa, Roberto Pereyra è di nuovo un giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato la società friulana. Roberto Pereyra è di nuovo un giocatore dell'Udinese. Il centrocampista argentino ritorna in Friuli da dove aveva iniziato una carriera ricca di successi e soddisfazioni. El Tucu arriva a titolo definitivo dal Watford e si lega al club fino al 2023.

“Siamo felicissimi di poter riabbracciare Pereyra – commenta il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino - un top player internazionale che non necessita di essere presentato tecnicamente. Rappresenta per noi un acquisto da favola”.​

Roberto Pereyra nasce a San Martin de Tucuman, Argentina, il 7 gennaio 1991.

Muove i primi passi nel calcio professionistico nel glorioso River Plate con cui fa il suo esordio in prima squadra ad appena 18 anni il 16/5/2009 nella gara di campionato contro l'Huracan.

Immediatamente si mette in luce per la sua qualità e si consacra come punto fermo del River con cui totalizza, fino al 2011, 45 presenze. Viene, infatti, notato dal'Udinese, club che lo porta in Italia nell'estate del 2011.

Nella sua prima esperienza in bianconero, scende in campo in 104 occasioni tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League, andando a segno 8 volte.

Il suo ottimo rendimento gli vale, nell'estate 2014, la chiamata della Juventus con cui vive due stagioni conquistando altrettanti scudetti e coppe Italia oltre a disputare, nel 2015, una finale di Champions League.

In due annate a Torino colleziona 69 presenze condite da 6 gol.

Nel 2016, poi, si trasferisce in Inghilterra alla corte del Watford, confermandosi giocatore dal valore indiscutibile ed entrando stabilmente nel giro della nazionale argentina.

Con gli Hornets gioca 115 partite segnando 18 reti.

Pereyra, inoltre, sin da giovanissimo, è stato protagonista con la maglia dell'Argentina collezionando 4 presenze con la selezione Under 20 al Mondiale di categoria e 19 con 2 gol con la Nazionale A, prendendo parte, nel 2015 e nel 2019, a due edizioni della Copa America.