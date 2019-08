UFFICIALE: Udinese, ceduti in B i giovani Coulibaly, Balic e Inglesson

© foto di Federico Gaetano

L’Udinese ha comunicato sul proprio sito la cessione di tre giovani in Serie B. Si tratta dei centrocampisti Mamadou Coulibaly, classe ‘99, Andrija Balic, classe ‘97, e Svante Inglesson, classe ‘98, che giocheranno rispettivamente alla Virtus Entella, al Perugia e al Pescara. Questi i comunicati del club friulano:

Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2020 alla Virtus Entella Mamadou Coulibaly.

Il centrocampista senegalese classe 1999 si trasferisce in Liguria, dopo l'esperienza vissuta nella seconda parte della passata stagione con la maglia del Carpi, quando, sempre in serie B, collezionò 16 presenze mettendo a segno 2 reti.

A Mamadou un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza

Udinese Calcio comunica la cessione di Andrija Balic al Perugia.

Il centrocampista centrale classe '97 giocherà nella formazione umbra in prestito fino al 30 giugno 2020. Balic è arrivato a Udine nel gennaio 2016, ha vestito per 29 volte la maglia bianconera andando a segno nell'ultima giornata della stagione 2016/2017 contro l'Inter. Ad Andrija l'augurio di una stagione ricca di successi e soddisfazioni.

Udinese Calcio comunica la cessione di Svante Ingelsson al Pescara con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020.

Il centrocampista svedese, giunto a Udine nella stagione nell'estate 2017, in due stagioni in bianconero ha collezionato 11 presenze segnando due gol, uno nel campionato 2017/2018 contro il Napoli ed un altro nel quarto turno di Coppa Italia della stessa stagione (Udinese-Perugia 8-3). A Svante i migliori auguri per il prosieguo della sua annata.