ufficiale Udinese, ceduto Cristo Gonzalez al Real Valladolid

Come anticipato nei giorni scorsi, l'Udinese ha completato il trasferimento in prestito con opzione di Cristo Gonzalez (23) al Real Valladolid. Nuova esperienza in patria per l'attaccante, dopo quelle con Tenerife, Real Madrid Castilla, Huesca e Mirandès.