UFFICIALE: Udinese, colpo Sandro

Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto - Sandro, centrocampista brasiliano classe 1989.

Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro, o più semplicemente “Sandro”, nasce il 15 marzo 1989 in Brasile, a Riachinho. Cresce calcisticamente nell'Internacional, squadra con la quale fa il suo esordio fra i titolari a soli 19 anni diventando ben presto inamovibile nell’Inter brasiliana tanto da meritarsi la convocazione nella Seleçao.

Nel 2010 si trasferisce al Tottenham dove rimane per quattro anni totalizzando 81 presenze. Dopo l’esperienza con gli Spurs passa al Queens Park Rangers e al West Bromwich prima di trasferirsi all’Antalyaspor nel gennaio 2017.

In Turchia vi rimane per un anno dove si fa apprezzare dal Benevento, squadra nella quale vi giunge nel corso della parentesi di mercato di gennaio dello scorso anno. Con i Sanniti dà un contributo vistoso al tentativo di rincorsa alla salvezza incidendo non poco nel buon girone di ritorno disputato dai giallorossi campani con 14 presenze e un gol nel 3-2 ottenuto ai danni del Crotone.

La scorsa estate passa al Genoa dov’è stato impiegato per 13 volte offrendo anche un assist a Hiljemark nel momentaneo 1-2 rossoblù in casa della Roma.

Sandro è un centrocampista che sfiora il metro e 80 centimetri e fa della forza fisica e dell'intensità i suoi punti di forza. Abile interditore è un recuperatore di palloni a centrocampo, ha dalla sua un fisico possente che gli permette di essere insidioso sulle palle inattive e nel gioco aereo.

Bem vindo Sandro!