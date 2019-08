UFFICIALE: Udinese, Matos al Lucerna. Prestito con diritto di riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come anticipato su queste pagine , l'attaccante italo-brasiliano Ryder Matos, classe '93, lascia momentaneamente il calcio tricolore, e si avventura in una nuova esperienza nel campionato svizzero. Di poco fa è l'annuncio ufficiale del Lucerna, club elvetico che rende noto di averlo acquisito in prestito dall'Udinese per la prossima stagione, con l'inserimento di un'opzione d'acquisto a favore. Di seguito il tweet che informa della buona conclusione della trattativa.