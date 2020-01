L'Udinese saluta Nicholas Opoku. Il difensore ghanese, 22 anni, si trasferisce in prestito all'Amiens per i prossimi sei mesi con diritto di riscatto da parte del club transalpino. Arrivato in Friuli nell'estate 2018, Opoku in questa stagione ha raccolto 10 partite in tutte le competizioni.

Nicholas Opoku rejoint l'Amiens SC en prêt pour 6 mois avec option d'achat. ✍️✅ Bienvenue Nicholas ! 🤝 Toutes les informations ➡️ https://t.co/PHCUEzSXPc pic.twitter.com/eywDVStQdd — Amiens SC (@AmiensSC) January 28, 2020