UFFICIALE: Udinese, Pradé nuovo responsabile dell'area tecnica

A partire dal 1° luglio sarà Daniele Pradè il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Calcio. "Gli diamo il benvenuto all’Udinese - ha dichiarato il Direttore Generale Franco Collavino - Pradè, a cui sarà affidato il coordinamento dell’area tecnica della società, ha raggiunto risultati estremamente positivi in ogni squadra in cui ha militato nell’arco della sua carriera. Questa grande esperienza rappresenterà ora una risorsa importante per i nostri colori". La presentazione alla stampa avverrà nei primi giorni di luglio.