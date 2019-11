UFFICIALE: Udinese, Troost-Ekong rinnova fino a giugno 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo in casa Udinese, annunciato sui social della squadra friulana: Wlliam Troost-Ekong rimane in bianconero fino al 2023, come rivelato proprio dalla società. Proprio il difensore ha dato appuntamento allo stadio per la prossima sfida interna dei bianconeri, che domenica sfideranno la SPAL alla Dacia Arena.