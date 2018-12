UFFICIALE: Uefa, nasce la UEL2: dal 2021 la terza competizione per club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se n'è parlato tanto, era stato praticamente pre-annunciato, adesso è diventato ufficiale: l'UEFA indice una terza competizione europea per club, dopo Champions League ed Europa League, il cui nome definitivo ancora non esiste, ma prende il working name di UEL2.. Il tutto a partire dal 2021. L’ok è arrivato dal Comitato esecutivo dell’Uefa, riunito oggi a Dublino in occasione dei sorteggi per gli Europei del 2020. Avrà la stessa struttura delle due competizioni già esistenti e si disputerà di giovedì (alle 16.30 qualche partita). Sarà un torneo a 32 squadre suddivise in otto gruppi, in stile Mondiale classico. Un ulteriore turno sarà giocato prima degli ottavi tra le seconde squadre dei gruppi e le terze classificate nei gironi di Europa League. Per un totale, dunque, di 141 partite in 15 settimane. La vincitrice della nuova competizione conquisterà di diritto un passo per la successiva edizione dell'Europa League. Lo si apprende dal sito ufficiale dell'UEFA.