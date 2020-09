ufficiale Un tedesco per l'Udinese. Preso Arslan per il centrocampo

vedi letture

Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Tolgay Ali Arslan. Il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 22.

“Arslan è un jolly di centrocampo – sottolinea il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino - prezioso nella costruzione del gioco e nella rifinitura. E’ un giocatore di grande esperienza internazionale”.

Tolgay Ali Arslan nasce a Paderborn, in Germania, il 16 agosto 1990.

Muove i primi passi nel mondo del calcio nel prestigioso settore giovanile del Borussia Dortmund di cui entra a far parte a 13 anni.

Nel 2009 passa all'Amburgo con cui si impone rapidamente in prima squadra debuttando il 23 settembre dello stesso anno nella gara di coppa di Germania contro l'Osnabruck.

Nel 2010/20211 va in prestito all'Alemannia Aachen segnando 6 gol in 31 partite di campionato.

Resta all'Amburgo fino al gennaio 2015, totalizzando 92 presenze e 2 reti prima di far ritorno in patria al Besiktas.

Con i bianconeri turchi vince due campionati e si consacra come giocatore di spessore internazionale scendendo in campo, tra campionato, coppa, Champions ed Europa League, 132 volte segnando 3 gol.

Nel gennaio 2019 passa dal Besiktas al Fenerbache confermandosi come pedina preziosa e collezionando, in campionato e coppa di Turchia, 33 presenze andando a segno in due occasioni.

Arslan ha vestito per 2 volte la maglia della nazionale turca Under 19 e una volta quella dell'Under 21. Nel suo curriculum anche 3 partite con l'Under 21 tedesca ed una con l'Under 20.