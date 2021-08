ufficiale Venezia, Okereke nuovo attaccante della squadra di Zanetti

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia annuncia l'arrivo in arancioneroverde dell'attaccante David Okereke: "Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con Club Bruges per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto del giocatore David Okereke".