UFFICIALE: Ventura è il nuovo allenatore del ChievoVerona

Pausa per le Nazionali, momento di bilanci. Dopo otto turni di Serie A, è possibile iniziare a farsi un'idea su chi tra i volti nuovi - tra i giocatori che in estate hanno cambiato casacca - sta giocando meglio. E aiutando di più la sua nuova squadra. Ecco perché, medie voto alla...

Torino, Berenguer obiettivo dell'Athletic Bilbao per gennaio prossimo

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 ottobre

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Inter, la spinta di Vrsaljko per dimenticare Cancelo

Ennesimo ribaltone in casa Genoa: oggi è il giorno di Juric

Italia, il programma del 2018 di tutte le sfide per gli azzurri di Mancini

Juventus, per il centrocampo spunta l'idea De Jong

Milan, dal Brasile: fatta per Paquetà. 35 milioni più bonus

Juve, Paratici come Marotta: nel mirino i big in scadenza di contratto

Roma, Under nel mirino di Bayern, Arsenal e Tottenham: pronto il rinnovo

Roma, Bianda via in prestito a gennaio: c'è il Benevento

Milan, obiettivo centrocampista: quattro nomi per gennaio. C'è Barella

