UFFICIALE: Vizeu nuovo giocatore dell'Udinese. Arriverà il 1° luglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese Calcio S.p.A. comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo, dalla formazione brasiliana del Clube de Regatas do Flamengo. Udinese ha sottoscritto con il giocatore un accordo valevole per cinque stagioni con effetto dal 1° luglio 2018.