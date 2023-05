ufficiale Werder Brema, primo rinforzo per la prossima stagione. Preso l'ex Samp Kownacki

Primo rinforzo per la prossima stagione per il Werder Brema. Attraverso una nota pubblicata sul proprio situo ufficiale, il club tedesco ha annunciato di aver tesserato l'ex Samp Dawid Kownacki. L'attaccante, nell'ultima stagione al Fortuna Düsseldorf, arriva a parametro zero.