UFFICIALE: Zenit, risoluzione consensuale per Mancini: nazionale vicina

Roberto Mancini è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Lo Zenit San Pietroburgo infatti ha comunicato la risoluzione consensuale con il tecnico italiano: "Il contratto dell'allenatore verrà interrotto, con il benestare di ambo le parti, senza alcuna buonuscita". Accordo "destinato a scadere domani, 14 maggio 2018", si legge sul comunicato del club russo che dunque ha detto addio a Mancini. Ora manca davvero poco per vedere Mancini sulla panchina dell'Italia.

Zenit and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at Zenit

