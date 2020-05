Ufficialità di Vagnati, futuro di Bava e nuovo settore giovanile. La settimana decisiva del Torino

vedi letture

L'ufficialità di Vagnati, il futuro di Bava e il nuovo assetto del settore giovanile. Come sottolinea La Stampa, infatti, sta per iniziare una settimana potenzialmente decisiva per la riorganizzazione del Torino. Mentre il calcio si interroga sulle reali possibilità di ripartire, il club granata è già con la testa alla prossima stagione. La traccia sono i tempi che la società di Cairo sta provando ad anticipare per far diventare il direttore sportivo in pectore immediatamente operativo. Nei prossimi giorni è attesa la risposta dal Consiglio di Lega in merito alla deroga chiesta venerdì scorso per far cominciare a lavorare il nuovo uomo mercato granata - dimessosi dalla Spal alla fine di aprile - senza aspettare la canonica data del primo luglio. Una decisione che le parti interessate si aspettano affermativa.