Ulivieri: "Da anni UEFA e FIFA incassano grazie al calcio, è arrivato il momento di un loro contributo"

"Da anni UEFA e FIFA incassano grazie allo spettacolo-calcio, è arrivato il momento di un loro contributo". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente degli allenatori italiani Renzo Ulivieri dà la sua ricetta per provare a superare la crisi: "Io ancora spero che si riesca a finire il campionato, anche sforando di 10-15 giorni a giugno, anche giocando un giorno sì e uno no, ma cerchiamo di finirlo".

Sul possibile stop, Ulivieri sottolinea che "fare delle previsioni oggi è prematuro" e che bisognerà "aspettare un mese, fine aprile, per capire meglio la situazione. A quel punto il calcio italiano farà i conti di quanto ha perso e solo allora deciderà come muoversi".

Chiusura suglia aiuti che - continua Ulivieri - dovrebbero arrivare dai vertici del calcio mondiale: "L’UEFA e la FIFA da decenni hanno riempito le loro casse con i soldi generati dal calcio, inteso come spettacolo e come prodotto da vendere. Adesso forse è giunta l’ora di pareggiare i conti. Ripeto: mi auguro che intervengano presto in modo da far ripartire il processo e investire su un nuovo calcio. Quando si parla di sistema-calcio bisogna considerare tutto il sistema, nessuno può chiamarsi fuori. Qui ognuno deve fare la sua parte".