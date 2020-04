Ulivieri: "Il calcio doveva seguire basket e rugby? Vero il contrario. Pallavolo ci ha ripensato"

Molti dicono che il calcio avrebbe dovuto seguire basket e rugby. "Io dico che basket, rugby e pallavolo dovevano seguire l'esempio del calcio". Così ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ospite di TMW Radio quest'oggi. Questa l'idea dell'ex tecnico sul comportamento degli altri sport riguardo l'emergenza Coronavirus: "La FIGC non ha preso decisioni diverse, ha detto di voler fare ogni tentativo possibile per portare in fondo il campionato. Poi decideranno gli esperti di salute pubblica con il Governo, ma è stata data questa disponibilità e mi sembra un discorso serio. la pallavolo sta tornando indietro sui suoi passi, sento arrivarmi queste voci. Forse si sono accorti che si è trattato di una decisione affrettata. Il calcio ha delle particolarità, ma so che altre federazioni stanno ripensando a certe scelte".