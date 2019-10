Ulivieri: "Panchina d'Oro a Mihajlovic? Idea bella e anche possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista di qualche giorno fa a La Gazzetta dello Sport, il club manager del Bologna Marco Di Vaio aveva anche proposto il nome di Sinisa Mihajlovic per la Panchina d'Oro. Oggi Renzo Ulivieri - sempre alla rosea - ne appoggia l'idea: "Ho letto le parole di Marco: mi sembra una bella idea, condivisibile".

Visto che l'assegnazione è per votazione dei tecnici, trattasi di idea pure realizzabile?

"Ovvio che decide il settore tecnico ma perché no, potrebbe anche essere. E sì, anche quella cavalcata fatta lo scorso anno è ovviamente un tema sul quale si può basare il tutto. E ho detto anche... Certo dipenderà dai miei colleghi, che valuteranno al momento opportuno, ma un riconoscimento così potrebbe esserci per Sinisa. Ci sta...".

Lui cosa sta insegnando?

"È un allenatore molto competente, preparato e bravo e racchiude in sé tutte le caratteristiche che deve avere un tecnico. A Sinisa mi sento molto vicino per come interpreta il calcio e mette le sue squadre in campo. Ma mi sento legato molto anche alla sua persona, specie in queste settimane che sta affrontando con tenacia, forza, da vero combattente".