Ulivieri: "Taglio agli stipendi degli allenatori? Se ne può parlare, ma adesso è prematuro"

Discuterne ad un tavolo quando sarà il momento. Renzo Ulivieri, presidente dell'Aiac, l'associazione italiana allenatori, è aperto ad un confronto dopo l'ipotesi lanciata dal numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, su un possibile taglio degli stipendi a causa dello stop al campionato imposto dall'emergenza Coronavirus. E a LaPresse spiega la sua posizione. "Il momento è questo e le soluzioni da prendere le vogliamo valutare, ci si può sedere ad un tavolo e discuterne su quello che si può fare, tutti. Sono discorsi che hanno fatto come noi anche i calciatoti. Non si può dire che noi viviamo in un altro mondo. La cosa però va studiata bene, bisogna capire come finiranno i campionati e vedere i costi. Ora si sta parlando in linea di principio. Noi siamo disposti a metterci ad un tavolo. Ma parlarne ora è prematuro. Vediamo quando sarà il momento", ha dichiarato.