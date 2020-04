Ulivieri: "Tante esternazioni mi sembrano fuori luogo in questi giorni. FIGC? Lavoro positivo"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, parlando a Tuttosport sottolinea come questa situazione di incertezza generale non giovi al calcio: "Sono d’accordo, ma non si può fare diversamente. Il virus è una cosa nuova, che muta ogni giorno, e le sicurezze non ce le ha neanche la scienza in questo momento. Per questo tante esternazioni mi sembrano fuori luogo in questi giorni".

Gravina ha stigmatizzato le polemiche. Come giudica l’azione della Figc? "Positiva al massimo, perché si cerca di rimanere ancorati a un pensiero comune. Al contrario, gli interessi di squadra portano a delle vedute divergenti, e bisogna riconoscere che decisamente non è un bello spettacolo".