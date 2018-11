Ultima chiamata, Schick risponde presente. La legge dell'ex lo risveglia

© foto di www.imagephotoagency.it

La legge dell'ex è stata perfettamente rispettata anche all'Olimpico. Patrick Schick e Gregoire Defrel non hanno mancato all'appuntamento con il gol. E se il secondo sta semplicemente confermando una stagione molto positiva la rete del ceco può essere una vera e propria svolta.

Nei giorni scorsi si è parlato di un suo addio già a gennaio: pagato 42 milioni due estati fa, l'attaccante non è mai riuscito a decollare. Troppo ingombrante la concorrenza di Dzeko, troppo poco duttile per giocare da esterno, per il giovane ceco l'inserimento non è stato fin qui facile. E la piazza di Roma, dettaglio non da poco, è più complicata rispetto a quella della Sampdoria.

Oggi pomeriggio contro i blucechiati sembrava l'ultima chiamata di Eusebio Di Francesco, prima di una sentenza definitiva. Che portava anche oggi a una bocciatura senza appello, a giudicare dalla prestazione. Ma a un centravanti si chiede soprattutto di segnare e Schick, alla prima grande occasione, non ha fallito. Con grande senso della posizione e velocità d'esecuzione, chiudendo virtualmente un incontro ancora in equilibrio. Prima rete stagionale, in una partita speciale. Un messaggio importante alla dirigenza a meno di due mesi dalla riapertura del mercato. Gli estimatori (fra cui proprio i blucerchiati) non mancherebbero anche se monetizzare evitando minusvalenze è l'obiettivo della società. Saranno decisivi i prossimi impegni al ritorno dalla Nazionale.