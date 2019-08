Ultima offerta al ribasso: Juve, perché è saltato Dybala al Tottenham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tottenham gioca al ribasso, la Juve si tira fuori. È questo il riassunto della trattativa, saltata, con gli Spurs per Paulo Dybala, nell'analisi di Tuttosport. In particolare, il club inglese avrebbe presentato nelle ultime ore disponibili un'offerta da 62 milioni di euro. Troppo bassa perché Paratici potesse anche solo considerarla, rimandata al mittente senza troppi ripensamenti.

Coperta corta. 62 milioni, meno dei 70 inizialmente offerti dal Tottenham. Perché? Il ribasso nascerebbe dalla trattativa col giocatore, che avrebbe fatto muro sino all'ultimo, anche con con maxi-richieste per lui (10 milioni di euro annui) e per l'agente che ha curato la trattativa (15 milioni di euro di commissione). Viste le cifre, il Tottenham avrebbe così cercato di recuperare soldi abbassando l'offerta alla Vecchia Signora. Troppo, per la Juventus, che a quel punto non ha potuto fare a meno di spedire un no secco alla dirigenza del Tottenham.