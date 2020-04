Ultima tranche diritti tv: le emittenti chiedono uno sconto o una proroga del versamento

vedi letture

Martedì l'assemblea della Serie A deciderà che linea tenere con l’ultima rata dei diritti tv che Sky, Dazn e Img devono alla Serie A. Le emittenti hanno fatto sapere informalmente che preferirebbero rimandare il versamento della cifra che manca (si parla di circa 233 milioni complessivi) oppure ottenere uno sconto sulla cifra da versare per la prossima stagione, visto che non potranno essere concessi vantaggi sul bando pubblico dei diritti del 2021-24. La soluzione dello 'sconto' sull'importo per la prossima stagione è stata adottata ad esempio dalla Bundesliga con Sky, dando così una mano anche ai club più in difficoltà. Dalla Lega sembrano arrivati segnali di apertura. Una soluzione è quella di concedere una proroga limitata al pagamento e uno sconto sulla cifra del 2020/21. Le società avrebbero in questo modo disponibilità immediata per pagare i dipendenti, evidenzia il Corriere dello Sport.