Ultimatum del Barcellona ad Arthur: o rientra domani o sarà aperta una procedura disciplinare

vedi letture

Ultimatum del Barcellona ad Arthur. Come riporta RAC1, se il brasiliano non rientrerà già domani in città, il club aprirà infatti nei suoi confronti una procedura disciplinare. Un aut aut, che il promesso sposo della Juventus non sembra però molto disposto ad ascoltare.