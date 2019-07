Ultime ore al Betis per Pau Lopez: è in ritiro, ma aspetta la Roma

Pau Lopez è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma, ma intanto continua a lavorare col Betis. Il portiere spagnolo in queste ore si trova infatti nel ritiro biancoverde di Montecastillo, pronto però a volare verso la capitale italiana per sostenere le viste mediche e firmare il suo nuovo contratto coi giallorossi non appena saranno definiti anche gli ultimi dettagli del suo trasferimento. Eccolo al lavoro con la squadra andalusa:

Pau López se entrena con el #Betis a la espera de conocer novedades sobre la negociación con la Roma pic.twitter.com/AP4CY8E1e7 — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) 6 luglio 2019