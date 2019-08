© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez verso l'Inter. Ci siamo. Oggi l'ultimo ok da parte del Manchester United, domani è atteso lo sbarco del cileno a Milano. Tra gli sponsor di Sanchez anche Romelu Lukaku che nel corso degli ultimi giorni è rimasto in pressing per convincere il giocatore a dire sì. Oggi il contatto decisivo tra l'agente Felicevich e i Red Devils, il giocatore è pronto per prendere un volo per la Malpensa. La dirigenza, intanto, è in sede al completo: Marotta, Ausilio e Zhang sono al lavoro in centro a Milano anche per definire telematicamente i dettagli dell'offerta allo United. L'operazione si farà in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, pronta la 7.