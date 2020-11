Ultimi precedenti negativi per il Liverpool in Italia, Alexander-Arnold: "Club di A ben organizzati"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Atalanta, il laterale del Liverpool Trent Alexander-Arnold ha parlato anche dei tre ultimi precedenti sfavorevoli in Italia: "Le squadre di Serie A sono ben organizzate, è difficile giocare contro di loro. Sono cose da prendere in considerazione, ma non pensiamo al passato", le dichiarazioni del laterale dei Reds.