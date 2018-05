Ultimo ballo: rischio concreto per le top 5

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora qualche verdetto da scrivere, alcuni di capitale importanza, ma certamente l’ultima giornata di campionato del prossimo weekend assumerà una rilevanza importante anche per il rischio concreto che possa diventare l’occasione per un ultimo ballo italiano da parte di diversi campioni che militano nel nostro campionato. Parecchie sono le sirene che dall’estero stanno riecheggiando più danarose che mai, e di conseguenza non stupirebbe nessuno uno scenario di vero e proprio assalto per diversi campioni della nostra serie A. In casa Juventus il nome di Dybala non mancherà di far discutere, come anche quello di Mario Mandzukic: entrambi potrebbero essere giunti all’ultima recita di una porzione di carriera a tinte bianconere. Discorso analogo per il Napoli: in caso di addio di Sarri è da valutare la posizione di molti giocatori che hanno rappresentato l’ossatura azzurra, come Koulibaly, Jorginho e Mertens. In casa Roma la clausola di Strootman potrebbe essere foriera di assalti dall’estero, mentre dall’esito della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter potrebbe dipendere il destino di diversi interpreti dell’una e dell’altra squadra. Senza vittoria i vari Icardi, Perisic, Rafinha, Cancelo e Brozovic potrebbero chiudere la carriera in nerazzurro salpando verso altri lidi; così come una qualificazione all’Europa che conta potrebbe convincere Lotito a trattenere i suoi gioielli più preziosi come Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson. Tutti scenari strettamente dipendenti dai 90 minuti più caldi dell’ultimo campionato.