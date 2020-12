Ultimo turno al sapore di mercato: Inter protagonista

Con l’approssimarsi del Natale e dell’ultimo turno di campionato prima della sosta, l’attenzione collettiva è già pienamente rivolta al calciomercato ormai imminente. Tante le possibilità di intervento delle squadre di casa nostra, comprese quelle che veleggiano ai vertici della classifica. Si parte dal Milan che avrà la priorità di trovare un difensore da aggiungere al proprio pacchetto arretrato e che con la probabile uscita di Musacchio sembra intenzionato a puntare su alcuni obiettivi sfumati a settembre, con particolare menzione nei confronti di Simakan oltre a Kabak.

Non mancheranno gli sviluppi anche in casa Inter, in cui sarà prioritaria la ricerca di qualità in mezzo al campo con i presumibili addii o arrivederci di Eriksen e Nainggolan. Il sogno è De Paul ma la valutazione è inavvicinabile, piace anche Paredes ma c’è da costruire una trattativa di scambio con il danese protagonista in senso opposto. Attenzione anche alla questione esterni, dove Perisic potrebbe salutare e si guarda sempre con attenzione a Londra sponda Chelsea.

Molto attiva anche la Roma, con la ricerca di un terzino destro: la trattativa anticipata per il gioiello Reynolds è molto avanzata con tanto di offerta, ma la Juve sta lavorando in parallelo ed è vigile sul classe 2001.

E poi la scheggia impazzita Atalanta, protagonista del colpo Mahele in entrata e con la questione Papu Gomez in uscita: proprio l’argentino potrebbe essere il regalo più inatteso ma anche il più gradito. Sia se dovesse partire che se si dovesse riuscire a ricucire.