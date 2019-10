Umiltà di Florenzi e ambizione di Fonseca: le strade per crescere a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ambizione: sentimento di chi ambisce, desiderio vivo, aspirazione a qualche cosa. Fonseca ha ripetuto questa parola come fosse un mantra nella conferenza stampa di ieri. Non vuole cali di concentrazione proprio ora che nell’emergenza la Roma ha trovato comunque solidità e identità di gioco. Non è nemmeno la prima volta che richiama all’ordine i suoi pubblicamente. C’è un precedente datato 24 settembre. Era la vigilia della sfida con l’Atalanta, poi persa 2-0 all’Olimpico. “Restiamo umili e con i piedi per terra non abbiamo ancora fatto nulla” disse il tecnico portoghese. I giallorossi arrivavano da tre successi di fila (Sassuolo, Basaksehir e Bologna in dieci uomini) e aveva percepito un certo rilassamento a Trigoria. Il giorno dopo, infatti, i giallorossi mettono in scena probabilmente la peggior prestazione della stagione contro la squadra di Gasperini. Un mese dopo Fonseca vuole evitare che succeda lo stesso perché la vittoria con il Milan nonostante le molte assenze e un Udinese reduce da una sconfitta per 7-1, possono spostare l’attenzione dall’obiettivo: avvicinare la zona Champions League prima della sfida di sabato con il Napoli. Ecco perché ieri l’allenatore giallorosso è tornato a battere sul tema dell’ambizione dicendo: “Dobbiamo pensare che vincere con il Milan sia normale. Non abbiamo fatto o vinto nulla ancora. Dobbiamo avere sempre l’ambizione di vincere”.

FLORENZI - E’ in atto dunque un grande lavoro per plasmare la mentalità di una squadra che troppe volte negli ultimi anni si è lasciata andare. Anche la scelta di tenere fuori Florenzi nelle ultime due partite è un segnale che va in questa direzione. Non che il giocatore avesse mostrato cali di tensione durante la settimana, ma mettere in panchina un capitano è comunque una scelta impopolare e che fa capire al resto del gruppo che tutti sono trattati allo stesso modo e che per essere titolari nella Roma bisogna essere sempre al top fisicamente e mentalmente. Il numero 24 giallorosso non lo era e l’errore davanti alla porta nei minuti finali della sfida con il Gladbach ne è la prova. Questa sera, però, tornerà titolare per dare fiato a Spinazzola uscito domenica con i crampi. “Da capitano voglio essere un esempio di umiltà” aveva detto Florenzi in occasione della conferenza prima del Basaksehir e oggi avrà la possibilità guidare i suoi compagni. Tutti a caccia dell’ambizione richiesta da Fonseca.