Un 2-2 pieno di rimpianti all'Olimpico. Ma l'Inter è matematicamente in Champions

Piccola consolazione matematica per l'Inter che rischia di perdere domani altri due punti sulla strada per lo Scudetto dalla Juventus. Il pari contro la Roma per 2-2 garantisce alla formazione di Antonio Conte la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Un punto in meno sui bianconeri, lo stesso distacco o due in meno? Domani sera la risposta. Intanto, la piccola consolazione, si chiama Champions.