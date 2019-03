Un 2000 tira l'altro. Da Kean a Nicolussi, la baby Juve made in Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Moise Kean, all'Allianz Stadium questa sera si è visto un altro 2000 con la maglia della Juventus. Siamo parlando di Hans Nicolussi Caviglia, giovanissimo talento della Juventus entrato in campo proprio al posto di Kean: maglia numero 41 sulle spalle (un 14 al contrario, vista la sua ammirazione per Cruijff), pacca sulla spalla di Allegri e via in campo fra gli applausi dello Stadium, dopo essere stato seduto in panchina al fianco di campioni come Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala.

Trequartista, punto fermo della Primavera, recentemente è stato aggregato alla Juventus U23 per andare a farsi le ossa in un campionato decisamente più competitivo rispetto a quello Primavera. Il giovane valdostano ha coronato il sogno di ogni giovane giocatore: debutto in serie A fra gli applausi del pubblico di casa. Presto per capire se Nicolussi potrà diventare un giocatore importante, ma intanto la Juventus continua a dimostrare di puntare molto sui giovani del vivaio.