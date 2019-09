Un abbraccio per mettere fine alle polemiche. Inzaghi-Immobile, pace fatta

© foto di www.imagephotoagency.it

L'abbraccio fra Ciro Immobile e Simone Inzaghi mette la parola fine alle polemiche nate dopo la sostituzione mal digerita dalla punta durante la sfida con il Parma. "So che ormai è passato, mi dispiace. Per me è come un fratello maggiore, mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono scusanti per ciò che è successo, ma sono stato vero anche nei momenti successivi. Sono incomprensioni che ci possono stare, in quattro anni concedetemela una. Con l'abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia anche se già lo aveva fatto il mister", ha detto Immobile dal termine della partita vinta con il Genoa. Una gara in cui la Lazio ha dominato dal primo minuto, rifilando quattro reti al Grifone, con Immobile assoluto protagonista della sfida con un gol ed un assist.

L'attaccante della Lazio è troppo importante per i biancocelesti per restare fuori: sono già 5 le reti in questo campionato per Immobile, capocannoniere insieme a Berardi e Zapata. Un colpo di straccio per mettere a tacere le voci ed i malumori: bravo anche Inzaghi, che dopo l'iniziale panchina di San Siro con l'Inter, ha dato fiducia al suo gioiello, con Immobile che lo ha ripagato con una prestazione spettacolare: "Dopo il Parma era stato risolto tutto, si è detto tanto per la partita di Milano ma ho diversi giocatori a disposizione. Ha fatto una partita straordinaria, ma non è una novità per lui. L'avevo detto dopo la partita cos'era successo. Sono cose che succedono spesso, anche lontano dai riflettori. Con il Parma è successo sotto gli occhi di tutti, ma io ero molto tranquillo. Era bastata un'occhiata per mettere le cose a posto".

La Lazio ritrova Immobile e torna a vincere: un messaggio chiaro per le avversarie. I biancocelesti vogliono dire la loro nella corsa alla prossima Champions League.